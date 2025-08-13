زلزال بقوة 5 درجات يضرب بيرو

زلزال بقوة 5 درجات يضرب بيروضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر اليوم، شرق بيرو.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بعد 33 كيلومترا من غرب بويرتو سانتا الواقعة شمال العاصمة ليما، وعلى عمق 68.6 كيلومتر.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وتتعرض بيرو كل عام لـ400 هزة أرضية على الأقل، يشعر بها السكان، إذ تقع على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي نقطة نشاط زلزالي تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية.