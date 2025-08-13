نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا: سنمول توريدات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا بـ 500 مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين ستمول توريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار ضمن الآلية الجديدة للناتو.

وأشارت الخارجية الألمانية في بيان لها، يوم الأربعاء، إلى أن هذه ستكون واحدة من الشحنات الأولى للأسلحة في إطار الآلية الجديدة.

وأضافت أن حلف الناتو سيقوم بتنسيق تنفيذ القرار وسيضمن تلبية الاحتياجات "الأكثر إلحاحا" لأوكرانيا.

وكان وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميغال قد أعلن في وقت سابق أن الآلية الجديدة التي أطلق عليها اسم "قائمة احتياجات أوكرانيا ذات الأولوية" (PURL)، تهدف إلى ضمان توريدات الأسلحة لأوكرانيا بسرعة، والتي تصنعها الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق عن اتفاق واشنطن مع شركاء أوروبيين في الناتو على الآلية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية بتمويل أوروبي.