نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو: نخوض حربًا على 8 جبهات والمجاعة في غزة كذبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تخوض حربا على ثماني جبهات، سبع منها موجهة ضد إيران ووكلائها في المنطقة.

وشدد نتنياهو في مؤتمر صحفي على أن "هذه الحرب تُدار بتكامل بين المؤسسات الأمنية والعسكرية وتحت توجيه المستوى السياسي".

وأضاف: "نواجه خيارا واحدا: إما أن ننتصر أو يتم القضاء علينا، ونحن الآن نحقق النصر"، محذرا من أن بعض الأطراف السياسية الداخلية تتبنى "وجهات نظر متطرفة تُزعزع الثقة وتؤثر على الجاهزية القتالية".

واتهم نتنياهو حركة "حماس" والمحور الإيراني بـ "ممارسة الإبادة في غزة"، قائلا: "التجويع المتعمد الوحيد الذي نراه هو ضد رهائننا لدى حماس، أما إسرائيل فلا تمارس التجويع ولا تستهدف المدنيين".

كما زعم أن حماس "نهبت المساعدات الإنسانية وقتلت العاملين في المجال الإغاثي"، مُعلنا عن خطة لزيادة مراكز توزيع المساعدات الآمنة في غزة "بمقدار أربعة أضعاف"، ودعا الدول الأخرى إلى "المشاركة في هذه الجهود".

وردا على تقارير المجاعة في غزة، قال نتنياهو: "صور الأطفال الضعفاء ملفقة، فهم يعانون من أمراض جينية وليس بسبب سوء التغذية"، متهما وسائل الإعلام بـ "نشر الأكاذيب وحملات التشويه ضد إسرائيل".

كما أشاد نتنياهو بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واصفا إياه بـ "الحليف العظيم"، مشيرا إلى قرار ترامب سابقا باستخدام "طائرات B-2 لقصف المنشآت النووية الإيرانية". كما هاجم بعض الجامعات الأمريكية واتهمها بـ "تبني أفكار تدعو إلى القضاء على إسرائيل".

وختم تصريحه بالقول: "اليوم لدينا القدرة على الدفاع عن الدولة اليهودية، ولن نتراجع عن تحقيق النصر، بمساعدة المعارضين أو بدونهم".