نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 200 منظمة أمريكية تشارك في مسيرة من أجل غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتزم أكثر من 200 منظمة من جميع أنحاء الولايات المتحدة المشاركة في مسيرة من أجل غزة ستقام في مدينة نيويورك يوم السبت 16 أغسطس.

ويتوقع المنظمون مشاركة عشرات الآلاف في هذه المسيرة التي تدعو إلى إنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

كما أشار المنظمون إلى أن أحد مطالب المسيرة سيكون توقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤولون المحليون عن دعم إسرائيل.

وكان ترامب قد أكد مرة أخرى رغبته بالسيطرة على قطاع غزة، بعد أن قدم في فبراير الماضي خطة لتهجير سكان غزة إلى دول مجاورة ثم تراجع عنها.

وقال الرئيس الأمريكي: "لدي بعض الأفكار بشأن غزة، أعتقد أنها جيدة جدا، اجعلوها منطقة حرة، ودعوا الولايات المتحدة تشارك".

وكان ترامب أثار جدلا وردود فعل دولية غاضبة، عندما أعلن في الرابع من فبراير الماضي، في مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن خطته لتهجير جميع سكان غزة من القطاع إلى الأردن ومصر، وربما إلى بلدان أخرى أيضا والاستيلاء الأمريكي على غزة، من أجل إعادة تأهيلها وإقامة ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط".

وأيد نتنياهو هذه الفكرة ووصفها بأنها "قد تغير التاريخ" وبعد شهر، تراجع الرئيس الأمريكي عن اقتراحه وقال: "لا أحد يطرد الفلسطينيين من غزة" وفق موقع "واينت" العبري.