نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تخفف العقوبات المضادة لروسيا حتى 20 أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا يسمح بتشغيل جميع العمليات المحظورة بموجب العقوبات المضادة لروسيا والتي تعتبر ضرورية لتنظيم لقاء زعيمي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا.

وينص الترخيص على أن "جميع العمليات المحظورة بموجب عقوبات الأنشطة الأجنبية الضارة وعقوبات أوكرانيا/روسيا، والتي تعتبر اعتيادية وضرورية للمشاركة في اجتماعات ولاية ألاسكا بين حكومتي الولايات المتحدة والاتحاد الروسي أو دعمها، مسموح بها حتى الساعة 00:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:01 توقيت موسكو) يوم 20 أغسطس 2025".

وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا سابقا عن عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا يوم 15 أغسطس.

وأشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف طرح خلال زيارته لروسيا فكرة لقاء ثلاثي يضم بوتين وترامب وفلاديمير زيلينسكي، إلا أن الجانب الروسي امتنع عن التعليق على الاقتراح، مفضلا التركيز على التحضير للقاء الثنائي.

من جانبه، أكد الرئيس بوتين أن لقاءه مع زيلينسكي ممكن لكنه يتطلب ظروفا معينة غير متوفرة حاليا. فيما أعلن زيلينسكي قبل لقاء بوتين وترامب رفضه لأي تنازلات إقليمية.