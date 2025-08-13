نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهيد جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد شخص جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بلدتي حاريص ـ حداثا جنوب لبنان.

وذكرت مراسلة Rt في لبنان أن "غارة من مسيرة إسرائيلية بصاروخين استهدفت سيارة على طريق عام بلدتي حاريص - حداثا جنوب لبنان".

وتتواصل الغارات الإسرائيلية والقصف الذي يطال عمق لبنان، مخلفا دمارا وضحايا.

وبينما تتحدث إسرائيل عن استهداف كوادر ومخازن أسلحة لحزب الله، يرفض أهالي المناطق المتضررة هذه الادعاءات.

وأشارت السلطات اللبنانية مرارا إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك سيادة لبنان بشكل منهجي على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024.

