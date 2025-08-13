نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الكويتية تعلن عن 13 حالة وفاة بتسمم كحولي وعشرات الاصابات وتكشف جنسياتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن مستشفياتها تعاملت منذ يوم السبت الماضي مع 63 حالة تسمم كحولي.

وأشارت الوزارة إلى أن حالات التسمم ناتجة عن تناول مشروبات ملوثة بمادة الميثانول.

وأكدت أن كوادرها تعمل بتنسيق فوري ومستمر بين المستشفيات ومركز الكويت لمراقبة السموم، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات المعنية في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن الحالات تنوعت في شدة الأعراض، إذ استدعى الأمر إدخال عدد منها إلى أقسام العناية المركزة، حيث تطلبت 31 حالة استخدام أجهزة التنفس الصناعي، فيما استدعت 51 حالة جلسات غسيل كلوي عاجلة، كما سُجلت 21 حالة إصابة بعمى دائم أو ضعف بالبصر.

وأسفرت الإصابات حتى الآن عن 13 حالة وفاة، جميعها من جنسيات آسيوية.