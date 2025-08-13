العالم اليوم - إرجاء محاكمة ناشطة مغربية في قضية "إساءة للدين"

انتم الان تتابعون خبر إرجاء محاكمة ناشطة مغربية في قضية "إساءة للدين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 أغسطس 2025 09:28 مساءً - افتتحت، الأربعاء، محاكمة الناشطة المغربية ابتسام لشكر في قضية "إساءة للدين الإسلامي"، قبل أن يتقرّر إرجاؤها بطلب من الدفاع، بحسب ما أفاد هذا الأخير وكالة فرانس برس.

وقالت المحامية نعيمة الكلاف التي تدافع عن لشكر (50 عاما) إنها طلبت تأخير الجلسة التي انعقدت في المحكمة الابتدائية بالرباط "لإعداد الدفاع". وقرّرت المحكمة موعدا جديدا في 27 أغسطس. جاء ذلك غداة قرار النيابة العامة ملاحقة الناشطة المعروفة بدفاعها عن الحريات الفردية بتهمة "الإساءة للدين الإسلامي"، وذلك على خلفية نشرها صورة بقميص يحمل عبارة مسيئة للذات الإلهية. وأثارت الصورة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوات للشرطة لاعتقالها. ويعاقب القانون الجنائي المغربي على "الإساءة للدين الإسلامي" بالحبس بين ستة أشهر وعامين، مع إمكان زيادة العقوبة إلى الحبس خمسة أعوام إذا ارتكبت "الإساءة" بوسيلة علنية "بما فيها الوسائل الإلكترونية".

