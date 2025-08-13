نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام: الاتحاد الأوروبي قد يخفف العقوبات على روسيا في حال وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام غربية، أن النخب السياسية الأوروبية تدرس إمكانية التخفيف التدريجي للعقوبات المفروضة على روسيا في حال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مصادر مقرّبة من رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي قولها: "يقوم حلفاء أوكرانيا بدراسة خطة لرفع العقوبات عن روسيا بشكل متدرج إذا تم تحقيق وقف إطلاق نار شامل".

من جهة أخرى، أفادت مصادر حكومية إيطالية بأن مباحثات جرت اليوم عبر الفيديو بحضور رئيس البيت الأبيض دونالد ترامب، والأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، بالإضافة إلى ممثلين عن القيادة الأوكرانية، حيث "سيتم حث ترامب على إشراك أوروبا في مفاوضاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وقال دبلوماسي إيطالي: "إنه (ترامب) يطالب الدول الأوروبية بزيادة الإنفاق العسكري، لذا ينبغي لنا المشاركة في صنع هذه القرارات".

يذكر أن موسكو أكدت مرارا قدرتها على تحمل ضغط العقوبات التي بدأها الغرب قبل سنوات وواصل تصعيدها. كما صرح المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف سابقا بأن روسيا طورت مناعة ضد هذه العقوبات.

وفي السبت الماضي، أعلن الكرملين والبيت الأبيض عن التحضيرات لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب في ألاسكا يوم 15 أغسطس.

وبحسب مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سيركز الجانبان على مناقشة خيارات التسوية طويلة الأمد في أوكرانيا.

وقبيل المحادثات، صرح ترامب بأنه سيطلب من بوتين إنهاء الصراع. كما أعرب عن استيائه من زيلينسكي وأعلن عن خطط لتنظيم لقاء بينه وبين الرئيس الروسي.

ومن جهته، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي مهتم أيضا بإجراء محادثات مع روسيا حول قضايا تتجاوز تسوية النزاع في أوكرانيا.