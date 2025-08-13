العالم اليوم - جوبا تكشف حقيقة المحادثات بشأن إعادة توطين فلسطينيين من غزة

انتم الان تتابعون خبر جوبا تكشف حقيقة المحادثات بشأن إعادة توطين فلسطينيين من غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 أغسطس 2025 07:21 مساءً - قالت وزارة الخارجية في جنوب السودان، الأربعاء، إن جوبا لا تجري محادثات مع إسرائيل لإعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الثلاثاء، نقلا عن ستة أشخاص مطلعين، أن إسرائيل تجري مناقشات مع جوبا لإعادة توطين فلسطينيين من

وقالت وزارة الخارجية في جنوب السودان في بيان "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الموقف الرسمي أو السياسة التي تنتهجها حكومة جمهورية جنوب السودان".

وقصفت قوات الجيش الإسرائيلي مدينة غزة في الأيام الأخيرة، استعدادا لسيطرتها المزمعة على القطاع الممزق الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، وجهة نظر دأب على طرحها بحماس الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضا بأنه يتعين على الفلسطينيين ببساطة مغادرة غزة.

ويشعر العديد من زعماء العالم بالفزع من فكرة تهجير سكان غزة، وهو ما يقول الفلسطينيون إنه سيكون "نكبة" أخرى عندما فر مئات الآلاف أو أجبروا على الرحيل خلال حرب 1948.

وفي مارس، نفى الصومال ومنطقة أرض الصومال تلقي أي اقتراح من الولايات المتحدة أو إسرائيل لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة، وقالت مقديشو إنها ترفض رفضا قاطعا أي خطوة من هذا القبيل.

وقالت وزارة الخارجية في جوبا إن الوزير موندي سيمايا كومبا، زار إسرائيل الشهر الماضي واجتمع مع نتنياهو.