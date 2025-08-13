العالم اليوم - زيلينسكي يحذر ترامب… وأوروبا تعزز موقفها بشأن أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي يحذر ترامب… وأوروبا تعزز موقفها بشأن أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 أغسطس 2025 07:21 مساءً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه يأمل أن تركز المحادثات بين الرئيسين الأميركي والروسي هذا الأسبوع على وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه حذر دونالد ترامب من أن فلاديمير بوتين "يخادع" بشأن رغبته في إنهاء الحرب.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد حضور اجتماع عبر الإنترنت مع ترامب وقادة أوروبيين وزيلينسكي.

وذكر زيلينسكي: "لقد أبلغت الرئيس الأميركي وجميع زملائنا الأوروبيين بأن بوتين يخدع".

وأردف: "يحاول (بوتين) الضغط قبل اجتماع ألاسكا على جميع أجزاء الجبهة الأوكرانية. روسيا تحاول إظهار قدرتها على احتلال كامل أراضي أوكرانيا".

وأبدى زيلينسكي رغبته في عقد اجتماع ثلاثي يجمعه بترامب وبوتين، مؤكدا أن أي محادثات بشأن أوكرانيا يجب ألا تستثني كييف.

من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إن الزعماء الأوروبيين وترامب وزيلينسكي متحدون في عزمهم على إنهاء الحرب على أوكرانيا.

وأضاف روته أن "الكرة الآن في ملعب روسيا" وعبر عن تقديره "لقيادة الرئيس ترامب وتنسيقه الوثيق مع حلفائه" قبل اجتماعه مع بوتين في ألاسكا يوم الجمعة.

أما المستشار الألماني فريدريش ميرتس فأكد على ضرورة مشاركة أوكرانيا في المفاوضات خلال الاجتماعات المقبلة التي تلي قمة ألاسكا.

وأعلن أن "وقف إطلاق النار" بين موسكو وكييف "يجب أن يأتي أولا" حتى تتم أي مفاوضات "بالترتيب الصحيح".

هذا وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن واشنطن ترغب في "التوصل إلى وقف إطلاق نار" في أوكرانيا.

وأوضح أن "قضايا الأرض التي تعود لأوكرانيا لا يمكن التفاوض عليها، ولن يتفاوض عليها إلا الرئيس الأوكراني"، مشيرا إلى أنه "لا توجد خطط جدية لتبادل الأراضي مطروحة حاليا".

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أوروبا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عززوا موقفهم المشترك بشأن أوكرانيا.

وكتبت فون دير لاين على منصة "إكس": "أجرينا مكالمة جيدة للغاية"، مضيفا: "عززت أوروبا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي اليوم الأسس المشتركة فيما يتعلق بأوكرانيا. سنواصل التنسيق الوثيق. لا أحد يريد السلام أكثر منا، سلاما عادلا ودائما".

وكان الاجتماع يهدف إلى تحديد ملامح لقاء ترامب مع بوتين يوم الجمعة.