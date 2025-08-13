نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أطباء السودان": "الدعم السريع" طردت أكثر من 3 آلاف أسرة من 66 قرية بشمال كردفان ونهبتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت "شبكة أطباء السودان"، يوم الأربعاء، إن "قوات الدعم السريع" هجرت أكثر من 3 آلاف أسرة من 66 قرية بشمال كردفان ونهبت أموالهم وبهائمهم منذ بداية أغسطس 2025.

وذكرت الشبكة أن أكثر من 3 آلاف أسرة مهجرة من 66 قرية بولاية شمال كردفان خلال الأسبوع الماضي وصلت إلى ولاية الخرطوم وولاية النيل الأبيض.

وأفادت بأن "الدعم السريع" قام بطرد المواطنين في إدارية أم سيالة وإدارية أم قرفة والتي تضم 66 قرية عقب الهجوم عليها ونهب أموالهم وبهائمهم واعتقل عددا من وجهاء المنطقة.

وأدانت "شبكة أطباء السودان" الهجمات العسكرية التي تمارسها الدعم السريع على قرى ولاية شمال كردفان وعمليات التهجير القسري الذي ظلت تنفذها ضد أهالي المنطقة في تعد واضح على كل القوانين الدولية التي تحرم المساس بالمدنيين وتهجيرهم وقتلهم.

وأكدت أن استمرار التهجير سيتسبب في تشريد الآلاف من الأسر مما يزيد من معاناتهم ويحرمهم من الاستفادة من الموسم الزراعي الذي يعتبر فشله هو فرض تجويع ممنهج على سكان المنطقة.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بممارسة الضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هجماتها على المدنيين العزل ووقف سياسة التهجير والقتل التي تمارسها، كما طالبت المنظمات بتقديم الدعم العاجل وتوفير المساعدات الإنسانية للمهجرين قسريا في كل من ولاية النيل الأبيض وولاية الخرطوم.