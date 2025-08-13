نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوسيط الأمريكي: حماس مستعدة لابرام صفقة جزئية أو شاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الوسيط الأمريكي غير الرسمي للمحادثات بين حماس وإسرائيل بشار بحبح إنه حصل على معلومات تفيد بأن "حماس مستعدة لإبرام صفقة شاملة أو جزئية".

وتابع بحبح في تصريح مصور: "لقد أبلغت للتو أن حركة حماس مستعدة للمضي قدما إما باتفاق جزئي أو اتفاق شامل. بصراحة، هذه هي المرة الأولى منذ عدة أسابيع التي أشعر فيها بمزيد من الأمل بأننا على وشك استئناف المفاوضات".

وأضاف المصدر: "أتلقى اليوم مؤشرات على وجود اهتمام باستئناف هذه المفاوضات"، في إشارة إلى احتمال انفراجة في المحادثات المتعثرة منذ أسابيع.

وكانت مصادر مقربة من حركة حماس لموقع "واينت" إن وفد الحركة وصل إلى مصر منذ يومين للبحث مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية تهديدات إسرائيل باحتلال مدينة غزة وتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق فيها.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الأوضاع في المنطقة تصاعدا متجددا وتبادل الاتهامات بين حماس وتل أبيب، مع تزايد الدعوات الدولية لاستئناف الحوار بين الأطراف المعنية.