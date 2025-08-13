مقتل 3 عسكريين فـي هجوم بكولومبيا

بوجوتا ـ ا.ف.ب: أعلن الجيش الكولومبي أنّ فصيلا منشقا عن حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) هاجم بواسطة طائرة مسيّرة مفخّخة سفينة تابعة لسلاح البحرية مما أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح. وقال مسؤولون في سلاح البحرية في بيان إنّ الهجوم وقع أثناء قيام السفينة بدورية في نهر نايا في منطقة بوينافينتورا (جنوب غرب) حيث يقع الميناء الرئيسي للدولة. وأوضح البيان أنّ الهجوم أسفر عن مقتل جنديين وضابط صف وإصابة أربعة جنود آخرين.

