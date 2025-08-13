وسط مؤشرات على استنزاف خفي لجيش الاحتلال مواجهات حادة فـي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

اندلعت مواجهة حادة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بين وزير الحرب يسرائيل كاتس ورئيس أركانه إيال زامير، بعد إقرار الأخير تعيينات لقيادات برتبة عميد دون تنسيق مع الوزير، الذي هاجم الخطوة مؤكدًا أن القيادة العسكرية تخضع له، فيما رد الجيش بأن التعيينات من صلاحيات رئيس الأركان.

وبحسب المواقع الإسرائيلية فإنّ مناقشة إعادة التعيين التي أجراها رئيس الأركان جرت بالمخالفة لتوجيهات وزير الحرب ودون تنسيق وموافقة مسبقة، وهذا يُخالف الإجراءات المتبعة، ولذلك لا ينوي الوزير مناقشة التعيينات والأسماء المنشورة إطلاقًا أو الموافقة عليها. وعليه طلب وزير الحرب من رئيس الأركان التنسيق المسبق بشأن التعيينات، مهاجمًا إياه على تجاوز الإجراءات، فيما ردّ الجيش بأن تعيين القادة برتبة عقيد فما فوق من صلاحيات رئيس الأركان ويُعرض لاحقًا على الوزير للموافقة أو الرفض. يأتي ذلك فيما كشفت تحفظات قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية عن خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة، عن استنزاف خفي بالجيش، لم تسلط الأضواء عليه بشكل مباشر من قبل، وفق صحيفة «معاريف». ولا تقصد الصحيفة قوات الاحتياط، بل المعدات العسكرية المنوعة، والتي تؤثر في الإنجاز العملياتي بصورة واضحة في جيش الاحتلال الإسرائيلي. فبعد قتال عنيف ومتواصل لمدة عامين، تآكلت وانهارت جميع معدات الجيش وأصبحت الدبابات خارج الخدمة بسبب تعطل محركاتها بعد تجاوز ساعات التشغيل. كما أن العديد من وحدات الدبابات وناقلات الجنود المدرعة والطائرات والمروحيات، تجاوزت منذ فترة طويلة وقت التشغيل المحدد وفقا للوائح الشركة المصنعة.

ووفق تقرير الصحيفة، لم يقتصر الأمر على تهالك المعدات الثقيلة التي أكملت آلاف ساعات العمل خلال العامين الماضيين، بل تآكلت معدات المقاتلين الشخصية أيضا، بدءا من أسلحة الأقسام كالرشاشات وقاذفات الصواريخ وأجهزة الرؤية الليلية، وصولا إلى السترات الواقية من الرصاص والخوذات.