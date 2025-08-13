نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرق 20 مهاجرًا على الأقل قبالة سواحل إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وكالة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 20 مهاجرا غرقوا عندما انقلب قاربهم وعلى متنه نحو 100 مهاجر قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وأضافت وكالة شؤون اللاجئين أن أكثر من 12 آخرين في عداد المفقودين.

وانتشلت السلطات الإيطالية جثث عشرين مهاجرا وتواصل البحث عما يتراوح بين 12 و17 من الأحياء.

وقال فيليبو أونجارو المتحدث باسم الوكالة الأممية، إنه تم نقل 60 ناجيا إلى أحد المراكز في لامبيدوسا.

ووفق روايات الناجين، كان القارب يقل ما يتراوح بين 92 و97 مهاجرا عندما غادر ليبيا.