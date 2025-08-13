نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليونان تظاهرات في اليونان ضد سفينة تقل سياحًا إسرائيليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت اليونان اليوم الأربعاء تظاهرة احتجاجية كبيرة ضد سفينة سياحية إسرائيلية تدعى "كراون إيريس" كانت تقل سياحا إسرائيليين.

هذه السفينة تواجه احتجاجات في الموانئ التي ترسو بها في بحر إيجة، خاصة في مدينة فولوس الساحلية حيث تجمع مئات المتظاهرين اليوم.

وتشهد اليونان عموما تصاعدا في الاحتجاجات المناهضة لسفر السياح الإسرائيليين بسبب دعمهم أو صلتهم بالعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مع تحركات عدة لمنع نزول السياح الإسرائيليين من السفن أو التأثير على جولاتهم في الجزر اليونانية مثل سيروس ورودس وكريت.

تأتي الاحتجاجات في إطار ما يسمى "يوم غضب" ومظاهرات من منظمات مؤيدة لفلسطين في عدة مواقع، بلغت 30 موقعا حسب المنظمين، مع دعوات لمقاطعة السياح الإسرائيليين وتحويل الأماكن السياحية إلى مواقع تضامن مع القضية الفلسطينية. كما شهدت المظاهرات تصعيدا أدى إلى اعتقالات في إطار قانون مكافحة العنصرية، وتوترات كبيرة في العلاقة بين اليونان وإسرائيل، حيث رفعت إسرائيل تحذيرات للسياح من زيارة اليونان.