العالم اليوم - القضاء الأميركي يرفض طلب إيلون ماسك بشأن "أوبن أيه آي"

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 أغسطس 2025 05:20 مساءً - يواجه الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، تهما بالتورط في شن حملة تشويه ضد شركة "أوبن أيه آي" في وسائل الإعلام استمرت لعدة سنوات.

وأصدرت قاضية في الولايات المتحدة، حكما بأن إيلون ماسك، يجب أن يواجه مزاعم من جانب "أوبن أيه آي" تفيد بأن هجماته على الشركة الناشئة في المحكمة وفي وسائل الإعلام ترقى إلى "حملة مضايقات لسنوات".

ورفضت القاضية بالمحكمة الجزئية إيفون جونزاليز روجرز، الثلاثاء، طلبا من جانب أغنى رجل في العالم بتجاهل الاتهامات، بأنه لجأ للدعاوى القضائية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات في وسائل الإعلام لمحاولة تشويه نجاح "أوبن أيه آي" وذلك بغرض تحقيق استفادة لشركته الناشئة الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي "إكس أيه آي".

والحكم هو أحدث تطور في معركة قضائية جارية منذ العام الماضي عندما اتهم ماسك "أوبن أيه آي" بالتخلي عن هدفها التأسيسي المتمثل فيه كونها جهة خيرية بقبول تمويل بمليارات الدولارات من مايكروسوفت بدءا من 2019 بعد عام من مغادرته مجلس إدارة "أوبن أيه آي"، وأطلق ماسك شركة "إكس أيه آي" في 2023.

ومن المقرر إجراء المحاكمة في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا في مارس المقبل، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.