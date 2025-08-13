نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا: يمكن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران إن لم يتم التوصل لحل مُرضٍ بحلول نهاية أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إنه يمكن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران إن لم يتم التوصل لحل مُرضٍ بحلول نهاية أغسطس.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف قاعدتين جويتين في غرب إيران، ما أدى إلى تدمير إحداهما.

وأفاد الجيش في بيان "في وقت سابق، ضرب الجيش الإسرائيلي قاعدتين تابعتين لسلاح الجو الإيراني في همدان وتبريز في غرب إيران، وقد تم تدمير قاعدة تبريز نتيجة للضربة".

وبعدما استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية ونووية في جميع أنحاء إيران، أطلقت طهران مسيّرات تلاها وابل من الصواريخ.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 63 شخصا من جراء الضربات الصاروخية الإيرانية.