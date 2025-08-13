العالم اليوم - تقدم روسي كبير خلال 24 ساعة.. وأوكرانيا تصدر أوامر إجلاء

انتم الان تتابعون خبر تقدم روسي كبير خلال 24 ساعة.. وأوكرانيا تصدر أوامر إجلاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 أغسطس 2025 04:24 مساءً - حقق الجيش الروسي، الثلاثاء، أكبر تقدم له خلال 24 ساعة في الأراضي الأوكرانية منذ أكثر من عام، فيما يتسارع تقدمه منذ أسابيع، وفق تحليل أجرته وكالة فرانس برس لبيانات معهد دراسات الحرب الأميركي.

وقبيل القمة المنتظرة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة في ألاسكا، تقدمت القوات الروسية أو سيطرت على أكثر من 110 كيلومترات مربعة إضافية في 12 أغسطس مقارنة باليوم السابق، في تقدم لم يُسجل منذ أواخر مايو 2024.

في الأسابيع الأخيرة، كان يستغرق تحقيق هذا القدر من التقدم ستة أيام.

والثلاثاء، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تقدم "مجموعات" من الجنود الروس لمسافة تقارب 10 كيلومترات في بعض قطاعات الجبهة في شرق البلاد، مؤكدا أنه سيتم "تدمير" هذه الوحدات.

هذا وأصدرت أوكرانيا، الأربعاء، أمرا بإجلاء عائلات من بلدات قريبة من قطاع شرق أوكرانيا حيث يحقق الجيش الروسي تقدما سريعا.

وأعلن حاكم دونيتسك فاديم فيلاشكين أن "الإجلاء إلزامي للعائلات التي لديها أطفال" من نحو عشر بلدات، من بينها بيلوزرسك، مشيرا إلى أن نحو 1150 طفلا لا يزالون في المنطقة المعنية.

وتشهد منطقة دونيتسك (شرق) معارك بين الروس والأوكرانيين منذ العامين الماضيين. وبحلول 2025، حققت روسيا 70% من تقدمها في أوكرانيا في هذا الجزء من الجبهة.

وحتى 12 أغسطس، باتت القوات الروسية تسيطر فعليا على أو تدعي ملكيتها لـ79 في المئة منها، مقابل 62 في المئة قبل عام.

ومنذ أكثر من عام ونصف عام، تحاول روسيا الاستيلاء على مدينة بوكروفسك بعد سيطرتها على باخموت في مايو 2023. كما يهدد تقدمها بلدة دوبروبيليا.

ومن شأن هذا التقدم أن يهدد آخر مدينتين رئيسيتين تسيطر عليهما كييف في المنطقة سلوفيانسك وكراماتورسك اللتين تعدان قاعدتين استراتيجيتين للجيش الأوكراني.

ومنذ أبريل، يحقق الجيش الروسي مكاسب بوتيرة أسرع من الشهر السابق.