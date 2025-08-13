العالم اليوم - وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لإمدادات النفط في 2025

انتم الان تتابعون خبر وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لإمدادات النفط في 2025 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 أغسطس 2025 01:08 مساءً - رفعت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، توقعاتها لنمو المعروض النفطي خلال عام 2025 إلى 2.5 مليون برميل يومياً، مقابل 2.1 مليون برميل يومياً في توقعاتها السابقة، بعد قرار تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج.

الطلب يتراجع بسبب ضعف الاقتصادات الكبرى

في المقابل، خفضت الوكالة تقديراتها لنمو الطلب إلى 680 ألف برميل يومياً، مقارنة بـ700 ألف برميل يومياً سابقاً، مشيرة إلى أن البيانات الأخيرة تعكس ضعف الطلب في الاقتصادات الكبرى وتراجع ثقة المستهلكين، مما يجعل انتعاشاً حاداً أمراً بعيد المنال.

المنتجون خارج أوبك+ يقودون نمو المعروض

رغم زيادة أوبك+ للإنتاج، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الدول غير الأعضاء بالتحالف ستظل المحرك الرئيسي لنمو المعروض العالمي هذا العام والعام المقبل.

وتوقعت أن يقترب استهلاك مصافي النفط العالمية من مستوى قياسي عند 85.6 مليون برميل يومياً في أغسطس، رغم خفض تقديرات الطلب.

تقرير أوبك

في تقريرها الشهري الصادر الثلاثاء، رفعت منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي لعام 2026 إلى 1.38 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 100 ألف برميل يومياً عن التقرير السابق.

وفي المقابل، خفّضت توقعاتها لنمو إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك+ بمقدار نفس الحجم. هذا يعد مؤشراً إلى تشديد محتمل لسوق النفط العالمي في العام المقبل.