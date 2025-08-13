العالم اليوم - وزيرة الخارجية الفلسطينية: طاقم إدارة غزة يجب أن يكون موثوقا

انتم الان تتابعون خبر وزيرة الخارجية الفلسطينية: طاقم إدارة غزة يجب أن يكون موثوقا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 أغسطس 2025 12:12 مساءً - قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين أغابكيان، الأربعاء، إن لجنة إدارة قطاع غزة يجب أن تحظى بالثقة وتتولى جميع احتياجات القطاع.

وأضافت أغابكيان في تصريح خاص لقناة دوت الخليج أن "اتساع الاعتراف بالدولة الفلسطينية تمنحنا زخما". واعتبرت أن "اللجنة المقبولة فلسطينيا لإدارة قطاع غزة يجب أن تنبثق من دولة فلسطين". وبينت أن "طاقم إدارة غزة يجب أن يكون موثوقا به ويتولى إدارة جميع احتياجات قطاع غزة". كما لفتت الوزيرة إلى أن "لجنة إدارة غزة يجب أن يكون على رأسها وزير فلسطيني يسمى نائبا لرئيس الوزراء ومعه طاقم من القطاع والضفة الغربية".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر وزيرة الخارجية الفلسطينية: طاقم إدارة غزة يجب أن يكون موثوقا .. في رعاية الله وحفظة