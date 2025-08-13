نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصالان لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مساء الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥، اتصالين هاتفيين مع كل من السيد "عباس عراقجي" وزير خارجية إيران، والسيد "رافائيل غروسي" المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار التحركات المصرية الرامية إلى خفض التصعيد والتوتر في المنطقة، واستئناف التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة إلى المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني دعمًا للمسار السياسي والدبلوماسي.

وخلال الاتصال مع وزير الخارجية الإيراني، أكد الوزير عبد العاطي على أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية، وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يُسهم في تعزيز الثقة المتبادلة، وخلق مناخ مواتٍ لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تناول وزير الخارجية خلال اتصاله مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مستجدات الملف النووي الإيراني، حيث استمع من المدير العام لتقييمه للزيارة التى اجراها نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران مؤخرا وسبل استعادة الثقة بين الوكالة وايران واستئناف التعاون بينهما، فضلا عن دعم التعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الوكالة ودول المنطقة، بما يعزز من دور الوكالة في صون الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.