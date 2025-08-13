نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد حماس يصل القاهرة لبحث تطورات حرب غزة والتنسيق مع مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل وفد قيادي من حركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية إلى القاهرة، بدعوة رسمية من الجانب المصري، لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين حول آخر تطورات حرب الإبادة في غزة، إلى جانب بحث الأوضاع في الضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى.

أهداف المحادثات

صرح طاهر النونو، القيادي في حركة حماس والمتواجد بالقاهرة، أن الوفد بدأ جلسات تمهيدية، على أن تبدأ الاجتماعات الرسمية اليوم الأربعاء، والتي ستركز على:

وقف الحرب على قطاع غزة.

إدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء معاناة سكان القطاع.

بحث العلاقات الفلسطينية الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية بشأن القضايا السياسية.

تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر وسبل تطوير التعاون المشترك.

إشادة بالجهود المصرية

أشاد النونو بالدور البارز الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضايا الفلسطينية، مؤكدًا أن العلاقات بين القاهرة وحماس "ثابتة وقوية" وأن التعاون المشترك مستمر في مختلف الملفات.