العالم اليوم - "الشعب اللبناني عزيز على إيران".. لاريجاني يصل بيروت

انتم الان تتابعون خبر "الشعب اللبناني عزيز على إيران".. لاريجاني يصل بيروت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 أغسطس 2025 09:24 صباحاً - أكدت مراسلة دوت الخليج، أن طائرة تقل الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، حطت بمطار بيروت، صباح الأربعاء.

ومن مطار بيروت، قال لاريجاني في تصريح أولي، إن "شعب لبنان عزيز علينا وسنقف إلى جانبه في كل الظروف".

وتعتبر زيارة لاريجاني إلى بيروت لحظة "مصيرية" في تاريخ لبنان، حيث تحمل الزيارة رسائل سياسية وأمنية مهمة.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من تصريحات إيرانية حاسمة برفض أي مسعى لنزع سلاح حزب الله، وفي ظل قرار رسمي لبناني يمضي في اتجاه "حصرية السلاح بيد الدولة"، مدعوم برؤية رئاسية وحكومية تؤكد ضرورة توحيد المؤسسات وتعزيز الثقة العربية والدولية بلبنان.

وتتزامن هذه التحركات مع مشهد داخلي معقّد، تتوزع فيه المواقف بين دعم قرار الحكومة باعتباره خطوة نحو بناء دولة قوية، ورفض قاطع من حزب الله الذي يعتبر القرار تهديدا لوظيفة سلاحه ومقدمة لفتنة داخلية، فيما تصعّد المعارضة السياسية خطابها ضد ما تسميه "تدخل إيران وتحريض حزب الله على التمرد على الشرعية".

وبين هذين الخطين، تحاول بيروت الرسمية الحفاظ على توازن دقيق بين المضي في القرار وتجنب الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد قام قبل أيام بزيارة العراق، حيث وقع اتفاقية أمنية ثنائية بين البلدين.