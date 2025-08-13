العالم اليوم - "تدفقات قياسية" تعزز زخم الإيثريوم.. ما القصة؟

انتم الان تتابعون خبر "تدفقات قياسية" تعزز زخم الإيثريوم.. ما القصة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 أغسطس 2025 08:20 صباحاً - وسط موجة من الزخم القوي في أسواق العملات المشفرة، تبرز الإيثريوم كلاعب رئيسي يعيد رسم ملامح المشهد الرقمي العالمي، فخلال الأيام الأخيرة بشكل خاص شهدت العملة الثانية من حيث القيمة السوقية تدفقات رأسمالية هائلة وحركة تداول نشطة، لتصل إلى مستويات تاريخية.

يعكس هذا الصعود اللافت تداخل عوامل اقتصادية وتشريعية وسياسية، امتدت من قرارات البيت الأبيض إلى استراتيجيات المؤسسات المالية الكبرى، مروراً بتغير أنماط سلوك المستثمرين. ومع دخول كيانات عملاقة إلى ساحة الاستثمار في الأصول المشفرة، تتعزز التوقعات باستمرار موجة الارتفاعات.

وخلف الأرقام القياسية والتوقعات الطموحة، تظل هناك قصة أعمق حول التحولات في بنية السوق، والعلاقة المعقدة بين الإيثريوم والبتكوين، وكيف أصبح كل منهما محركاً لزخم الآخر في سباق نحو قمم جديدة.

في هذا السياق، يُرجع تقرير لـ "بلومبيرغ" ارتفاع الإيثريوم إلى تزايد الاهتمام بها ؛ فقد تم ضخ أكثر من 6.7 مليار دولار أميركي في صناديق الاستثمار المتداولة التسعة المدرجة في الولايات المتحدة هذا العام.

كما تدعم شركات إدارة الأصول الرقمية - وهي شركات مدرجة تتجه نحو تجميع العملات المشفرة - الإيثريوم. وقد خزنت هذه الشركات حوالي 13 مليار دولار أميركي من الإيثر حتى الآن، وفقًا لبيانات جمعتها strategicethreserve.xyz .

ونقل التقرير عن رئيس تداول المشتقات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة الوساطة الرئيسية للأصول الرقمية FalconX Ltd ، شون ماكنولتي، قوله إن التدفقات إلى الإيثيريوم بدلاً من البتكوين تشكل "تحولاً إيجابياً هائلاً في المشاعر مدفوعاً بتدفقات قوية من صناديق التداول في البورصة الفورية، واعتماد متزايد من جانب الشركات على الخزانة، ودعم أوسع للعملات المستقرة".

وكان إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لديه مصالح مالية في العديد من كيانات الأصول الرقمية، قد أشاد بارتفاع الإيثر في منشور على إكس.

دفعة تنظيمية وتشريعية

من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركه Cedra Markets ، جو يرق لموقع "اقتصاد دوت الخليج" إن هناك عدة عوامل تدفع الإيثريوم للوصول إلى هذه المستويات المرتفعة، مع احتمال استمرار هذا الاتجاه الصعودي بدعم من التطورات التنظيمية.

أهم تلك العوامل التي يشير إليها هو ما يرتبط بالأمر التنفيذي الصادر في الولايات المتحدة الأميركية، والذي يسمح لخطط التقاعد بالاستثمار في العملات المشفرة، وبما يمثل خطوة محورية، خاصة أن هذه الخطط تدير أصولاً بتريليونات الدولارات، ما يفتح المجال أمام تدفقات مالية ضخمة نحو السوق.

ويضيف أن قوانين تنظيمية تمت الموافقة عليها، مثل "جينيس آكت"، حظيت بدعم الكونغرس والرئيس الأميركي المعروف بتأييده للعملات المشفرة، مهّدت الطريق لإطلاق صناديق ETFs مرتبطة بالإيثريوم. وقد شهدنا دخول مؤسسات كبرى مثل بلاك روك، وفيداليتي، وGrayscale (..).

ويشير يرق إلى أن بعض الشركات الكبرى بدأت باعتماد العملات المشفرة كجزء من احتياطاتها، فيما لجأت شركات صغيرة ومتعثرة وأخرى قوية مالياً أيضاً إلى الاستثمار في هذا المجال، نظراً لتوقعات الارتفاع الكبير مستقبلاً، مما يدعم السيولة وخطط التوسع والتدفقات النقدية.

كما يلفت إلى أن شبكة صناديق الإيثريوم المتداولة ETF شهدت منذ بداية العام نمواً بنحو 50 بالمئة، وهو ما يعد عاملاً داعماً إضافياً. ويختتم حديثه قائلاً إن تلاقي الدعم المؤسسي والتطورات التنظيمية والمستثمرين الأفراد يعزز التوقعات بمزيد من الارتفاعات في سوق العملات المشفرة، خصوصًا الإيثريوم والبتكوين.

وفي السياق، يشير تقرير لموقع "أكسيوس" إلى أن عملة الأثيريوم لحقت في الأسابيع الأخيرة بشكل مفاجئ بارتفاع البتكوين، مدفوعة بشركات إدارة الأصول الرقمية التي جمعت أكثر من 2 مليون إيثير منذ يونيو.

ويلفت التقرير إلى أن:

عملة البتكوين انطلقت بقوة مع إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في عام 2024، وأيضاً منذ أن بدأ الرئيس ترامب في الوعد بجعل الولايات المتحدة رائدة في مجال العملات المشفرة.

حصلت الإيثريوم أيضاً على صندوق تداول متداول (ETF) ويستفيد أيضاً من سياسات ترامب ، لكن هذا لم يظهر في سعره في البداية.

تجاوز الإيثريوم حاجز الـ 4000 دولار أميركي بشكل حاسم الأسبوع الماضي، وهو مستوى لم تلمسه إلا مرتين فقط - لفترة وجيزة - خلال السنوات الثلاث الماضية.

بدأت بعض الشركات التي تسعى إلى استراتيجية تجميع العملات المشفرة في شراء ثاني أكبر عملة مشفرة.

وأشعلت تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة السوق يوم الاثنين، بأداءٍ قد يُسجل إنجازاً تاريخياً. إذ لم تشهد صناديق المؤشرات المتداولة للإيثريوم يوماً جيداً فحسب، بل حطمت الأرقام القياسية بتدفقات صافية بلغت 1.02 مليار دولار. أما صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين ، ورغم أنها لم تكن بنفس القدر من الزخم، فقد حافظت على انتعاشها محققةً مكاسب قوية بلغت 178.15 مليون دولار.

سعر البتكوين

بدورها، توضح خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، لموقع "اقتصاد دوت الخليج"، أن ارتفاع الإيثريوم الأخير يتزامن معى صعود البتكوين لمستويات قياسية تجاوزت 120 ألف دولار للوحدة، مشيرة إلى أن الإيثريوم سجل مستوى قياسياً تاريخياً عند 4500 دولار.

وتشير إلى أن تحركات العملات المشفّرة بشكل عام ترتبط بارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة وتراجع قوة الدولار أمام سلة العملات، مما يدفع كثيراً من المتعاملين إلى الاستثمار في العملات الرقمية، خاصة في أسواق شرق آسيا التي ترى فيها مستقبل التداول، مع صعود معنويات المخاطرة.

وتضيف: "صعود البتكوين يدعم بدوره العملات الأخرى، إذ يلجأ بعض المستثمرين إلى شراء عملات بديلة مثل الإيثريوم بسبب ارتفاع سعر البتكوين، ما يؤدي إلى تدفقات جديدة ترفع قيمتها تدريجياً"، مشيرة إلى أن المتعاملين ينتقلون أحياناً من عملة رئيسية إلى أخرى عند اقتراب الأولى من مستويات مقاومة، لضمان استمرار الاستثمار وتحقيق الأرباح، وهو ما دفع الإيثريوم لتحقيق قمم تاريخية.

وتتوقع أن يصل الإيثريوم إلى مستوى 5,000 دولار في الفترة المقبلة، خاصة إذا واصل البتكوين تسجيل ارتفاعات قياسية، بدعم من تحول جزء من التداولات من البتكوين إلى الإيثريوم.