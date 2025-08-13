أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي وموسيفيني يطلقان منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي: شراكة استراتيجية ومشروعات واعدة لتعزيز التبادل التجاري

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة نظيره الأوغندي يويري موسيفيني، جلسة منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي، في إطار زيارة الرئيس الأوغندي الحالية إلى مصر. المنتدى شهد حضور كبار المسؤولين وقيادات قطاع الاستثمار والتجارة في البلدين، وعرض فيلم تسجيلي يوثق تاريخ العلاقات الثنائية، إلى جانب كلمات افتتاحية أكدت عمق الروابط بين القاهرة وكمبالا، وتطلع الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

افتتاح المنتدى:

الرئيس عبد الفتاح السيسي أفتتح جلسة منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي.

مشاركة الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني في إطار زيارته الجارية لمصر.

المنتدى شهد كلمات افتتاحية من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والسيد مويبيسا فرانسيس، وزير التجارة والصناعة والتعاونيات الأوغندي.

عرض فيلم تسجيلي عن العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا.

تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية:

الرئيسان شهدا بدء أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى.

تأكيد تعاظم الفرص لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

كلمة الرئيس السيسي: