نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - السيسي وموسيفيني يطلقان منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي: شراكة استراتيجية ومشروعات واعدة لتعزيز التبادل التجاري
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة نظيره الأوغندي يويري موسيفيني، جلسة منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي، في إطار زيارة الرئيس الأوغندي الحالية إلى مصر. المنتدى شهد حضور كبار المسؤولين وقيادات قطاع الاستثمار والتجارة في البلدين، وعرض فيلم تسجيلي يوثق تاريخ العلاقات الثنائية، إلى جانب كلمات افتتاحية أكدت عمق الروابط بين القاهرة وكمبالا، وتطلع الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
افتتاح المنتدى:
- الرئيس عبد الفتاح السيسي أفتتح جلسة منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي.
- مشاركة الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني في إطار زيارته الجارية لمصر.
- المنتدى شهد كلمات افتتاحية من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والسيد مويبيسا فرانسيس، وزير التجارة والصناعة والتعاونيات الأوغندي.
- عرض فيلم تسجيلي عن العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا.
تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية:
- الرئيسان شهدا بدء أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى.
- تأكيد تعاظم الفرص لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
كلمة الرئيس السيسي:
- الترحيب بالرئيس موسيفيني في "بلده الثاني" مصر.
- المنتدى يجمع نخبة من قيادات الأعمال في مصر وأوغندا.
- انعقاد المنتدى يجسد عمق الروابط وأواصر الصداقة الممتدة بين البلدين.
- مصر ترى أوغندا شريكًا أساسيًا في منطقة حوض النيل الجنوبي.
- السعي لأن تكون أوغندا من أكبر المستفيدين من الآليات المصرية لدعم التنمية في دول حوض النيل.
- التبادل التجاري بلغ 133 مليون دولار في عام 2024 مع تطلع لمضاعفته.
- الدعوة للإسراع بتشكيل مجلس الأعمال المصري – الأوغندي المشترك.
- تكثيف تبادل وفود رجال الأعمال وتشجيع الشركات على مضاعفة صادراتها.
- التركيز على قطاعات الزراعة، الصناعات الدوائية، مواد البناء، الأجهزة الكهربائية.
- المنتدى خطوة عملية لترجمة قوة العلاقات السياسية إلى مشروعات ملموسة.
- القطاع الخاص ورواد الأعمال يجب أن يكونوا المحرك الحقيقي للشراكة الاقتصادية.
- الحكومات توفر الأطر القانونية والسياسية لدعم هذه الشراكات.
- مصر تمد يدها لأوغندا كشريك وأخ وصديق في إطار من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
- التمنيات بنجاح المنتدى وازدهار العلاقات الثنائية.