الخارجية الأمريكية: التزام بتمويل مؤسسة غزة الإنسانية بـ30 مليون دولار

أحمد جودة - القاهرة - تمويل إنساني والتزامات قائمة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تعهدت بتمويل مؤسسة غزة الإنسانية بمبلغ يقدر بنحو 30 مليون دولار، موضحة أنها التزمت بالفعل بتقديم أكثر من نصف هذا المبلغ حتى الآن، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

محاولات لوقف إطلاق النار

وأكدت الخارجية الأمريكية أنها بذلت جهودًا متكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن حركة حماس رفضت جميع المقترحات المقدمة في هذا الشأن.

استمرار الدعم الإنساني

شددت الوزارة على أن التمويل المخصص لمؤسسة غزة الإنسانية يأتي في إطار التزام الولايات المتحدة بدعم الاحتياجات الإنسانية العاجلة، رغم التحديات السياسية والميدانية في المنطقة.