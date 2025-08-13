وفد من حركة حماس يصل القاهرة لبحث تطورات غزة والضفة والقدس مع المسؤولين المصريين

أحمد جودة - القاهرة - زيارة في توقيت حرج..

أعلنت حركة حماس، اليوم، أن وفدًا من قياداتها وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول آخر التطورات الميدانية والسياسية المرتبطة بغزة والضفة الغربية والقدس، وتأتي الزيارة في ظل تصاعد الأحداث على الأرض، واستمرار العدوان الإسرائيلي وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

ملفات الزيارة على الطاولة

حسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، فإن المباحثات ستتطرق إلى عدة ملفات، من بينها جهود التهدئة ووقف إطلاق النار، وسبل تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، إلى جانب التطورات السياسية الأخيرة في الضفة الغربية، والانتهاكات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى.

الدور المصري في الوساطة

تأتي هذه الزيارة ضمن التحركات الدبلوماسية المستمرة التي تقودها مصر للوساطة بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، بهدف تثبيت التهدئة، وفتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، وضمان استئناف المسار السياسي بما يحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

توقعات بجدول لقاءات مكثف

من المتوقع أن يعقد وفد حركة حماس سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية ووزارة الخارجية، لبحث الخطوات المقبلة والتنسيق بشأن المواقف السياسية والتحركات الميدانية، وسط ترقب إقليمي ودولي لما ستسفر عنه هذه المشاورات.