عاجل - حماس: علاقاتنا مع مصر راسخة والتعاون مستمر في كافة الملفات

أحمد جودة - القاهرة - إشادة بدور مصر بقيادة الرئيس السيسي

أكدت حركة حماس أن علاقاتها مع مصر ثابتة وقوية، مشيرة إلى أن العمل المشترك بين الجانبين لم يتوقف في مختلف القضايا. وأشاد وفد الحركة المشارك في مباحثات القاهرة بالجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعالجة الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

محادثات تمهيدية لوقف الحرب وإدخال المساعدات

أوضحت الحركة أن وفدها الذي وصل إلى القاهرة بدأ محادثات تمهيدية، تمهيدًا للقاءات رسمية تُعقد اليوم الأربعاء، لبحث سبل وقف الحرب على قطاع غزة، بالإضافة إلى مناقشة آليات إدخال المساعدات الإنسانية.

بحث التطورات في غزة والضفة والقدس

ذكرت حماس أن جدول أعمال الوفد يشمل مناقشة آخر التطورات الميدانية والسياسية في غزة والضفة الغربية والقدس، وذلك خلال لقاءات مع كبار المسؤولين المصريين.