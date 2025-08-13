العالم اليوم - البيت الأبيض: اجتماع ترامب وبوتين في ألاسكا "تمرين استماع"

انتم الان تتابعون خبر البيت الأبيض: اجتماع ترامب وبوتين في ألاسكا "تمرين استماع" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 أغسطس 2025 12:29 صباحاً - قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن القمة التي ستعقد يوم الجمعة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا "هي تمرين استماع للرئيس"، مما يقلل من توقعات التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت "لن يحضر سوى طرف واحد فقط من الطرفين المنخرطين في هذه الحرب، وبالتالي فإن هذا الأمر يتعلق بذهاب الرئيس إلى هناك ليحصل مرة أخرى على فهم أكبر وأفضل لكيفية إنهاء هذه الحرب".

وأضافت "هذا تمرين استماع للرئيس".

وذكر البيت الأبيض أن ترامب سيلتقي مع بوتين وجها لوجه خلال المحادثات التي ستجري في أنكوريدج في ألاسكا.

وأوضحت ليفيت أنه "ربما توجد خطط في المستقبل للسفر إلى روسيا".

ولا تزال هناك قضايا رئيسية قبل المحادثات، حيث قال ترامب إن الجانبين سيحتاجان إلى التنازل عن أراض لإنهاء الصراع الدموي المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن دستور بلاده يحظر مثل هذا الاتفاق وإنه لا يمكن إجراء أي ترتيبات دون مشاركة أوكرانيا في المحادثات.

وأحجم البيت الأبيض عن التعليق على المحادثات التي جرت بين ترامب وزيلينسكي.

وكان ترامب قد قال الإثنين إن زيلينسكي قد يُدعى إلى اجتماع مستقبلي مع بوتين.

وذكرت ليفيت أن "الرئيس يكن احتراما كبيرا للطرفين المنخرطين في هذا الصراع ويحاول إنهاءه".