توترات بين فرنسا وإسرائيل على خلفية تأجيل تجديد تأشيرات لموظفي الخطوط الجوية الإسرائيلية

أحمد جودة - القاهرة - أجلت فرنسا تجديد تأشيرات حراس أمن تابعين للخطوط الجوية الإسرائيلية "إل عال" العاملين في باريس على مدار الأشهر الستة الماضية.

وتصعب هذه التأخيرات على حراس الأمن، العاملين في السفارة الإسرائيلية هناك كموظفين وليس كدبلوماسيين، حسب ما أفاد موقع "i24news".

وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي، بأن هذه الخطوة جاءت ردا على "التفتيش المنهجي" التي يخضع لها الدبلوماسيون الفرنسيون القادمون إلى إسرائيل من مطار شارل ديغول.

وأضاف المصدر أن محادثات جارية مع السفارة الإسرائيلية في فرنسا "لحل هذه الصعوبات"، وأن هذه المحادثات مستمرة بهدف "إيجاد حل سريع يلبي احتياجات الجانبين".

وأشار مصدر إسرائيلي إلى أن الاضطرابات في منح تأشيرات حراس أمن شركة "إل عال" قد تكون مرتبطة بالتوترات بين إسرائيل وفرنسا، والتي تصاعدت مؤخرا.

وكان رد فعل إسرائيل غاضبا على الخطوة التي دفعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأشهر الأخيرة إلى حث الدول الغربية على الاعتراف بدولة فلسطينية.

كما ورد في صحيفة "هآرتس"، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون درمر، هدد بريطانيا وفرنسا بإمكانية ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، ردا على نيتهما الاعتراف "الأحادي الجانب" بدولة فلسطينية، كما تصفه إسرائيل.

وحاولت فرنسا في الأشهر الأخيرة التأكيد على أن اعترافها بدولة فلسطينية لا يهدف إلى الإضرار بإسرائيل، بل إلى المساهمة في عزل حماس ودمج إسرائيل في المنطقة.