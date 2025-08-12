نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس ديوان المستشارية الألمانية يدعو مواطنيه للاستعداد للدفاع عن أنفسهم وتعزيز الجيش والاستخبارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا رئيس ديوان المستشارية الألمانية تورستن فراي إلى تعزيز الجيش الألماني وأجهزة الاستخبارات في مواجهة التهديدات المتزايدة لأمن البلاد.

وقال فراي لصحيفة "بيلد": "يجب أن نجعل قواتنا المسلحة قوية لدرجة لا يجرؤ أحد على مهاجمتنا... نحن بحاجة إلى معلومات استخباراتية كافية حتى نعرف أين وكيف تتعرض ألمانيا أو حلفاؤها للتهديد".

وأشار إلى أن جهاز الاستخبارات الألماني يعمل بشكل جيد، لكن قدراته في مجال الدعم الرقمي والقانوني بحاجة إلى التوسع.

واعتبر أن "الخطر لا يأتي فقط من الجيوش الأجنبية. فنحن نتعرض أيضا لهجمات في الفضاء الإلكتروني. إضافة إلى ذلك، تُنشر ادعاءات كاذبة عمدا على الإنترنت بهدف تقسيم مجتمعنا".

وزعم فراي أن ألمانيا تُعتبر "هدفا للتجسس".

وأكدت أنه على الألمان أن يكونوا مستعدين للدفاع عن أنفسهم، بدلا من انتظار المساعدة من الولايات المتحدة.