اعتقال ثلاثة أشخاص في لاهاي بتهمة "الاعتداء" على السفارة الإسرائيلية

أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت شرطة مدينة لاهاي ثلاثة أشخاص للاشتباه في قيامهم بأعمال تخريب ضد السفارة الإسرائيلية.

ووفقًا للشرطة، قام الجناة برش مبنى السفارة الإسرائيلية في لاهاي بالطلاء الأحمر.

واعتقلت الشرطة ثلاثة يشتبه بتنفيذهم الحادثة.

ووقعت حادثة التخريب نحو الساعة 3:30 من صباح اليوم الثلاثاء.

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه بهم هم رجل يبلغ من العمر 29 عاما من لايدن، وامرأة تبلغ من العمر 30 عاما من روتردام، وشخص آخر لم تُكشف هويته بعد.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن ثلاثة أشخاص وصلوا صباح اليوم الثلاثاء إلى السفارة الإسرائيلية في لاهاي، وقاموا بسكب الطلاء على مدخل مبنى السفارة وحطموا الباب الأمامي.

ولفت المتحدث إلى أن السلطات الأمنية المحلية تعاملت مع الحادثة، وتم القبض على الأشخاص الثلاثة.