نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب لا يريد رسم خطوط حمر بشأن أوكرانيا في العلاقات مع روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يرغب في رسم خطوط حمر حول التسوية في أوكرانيا بعلاقاته مع روسيا.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي: "لا أريد أن أحدد من هذا المنبر خطوطا حمراء للرئيس ترامب أو نيابة عنه. ومع ذلك، فقد دعا بالفعل أوكرانيا وروسيا إلى مناقشة القضايا الإنسانية مباشرة بينهما، ونحن نرى بالفعل تقدما على هذا الصعيد".

وأشارت ليفيت إلى أنه بعد المحادثات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، تم تنفيذ عدة عمليات تبادل للأسرى بين الجانبين.

وفي السبت الماضي، أعلن الكرملين والبيت الأبيض عن التحضيرات لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب في ألاسكا يوم 15 أغسطس.

وبحسب مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سيركز الجانبان على مناقشة خيارات التسوية طويلة الأمد في أوكرانيا.

كما أضاف أوشاكوف معلقا على اختيار مكان المحادثات: "تتقاطع المصالح الاقتصادية للبلدين في ألاسكا والمنطقة القطبية الشمالية، وهناك آفاق لتنفيذ مشاريع كبيرة مشتركة هناك".

وقبيل المحادثات، صرح ترامب بأنه سيطلب من بوتين إنهاء الصراع. كما أعرب عن استيائه من زيلينسكي وأعلن عن خطط لتنظيم لقاء بينه وبين الرئيس الروسي.

ومن جهته، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي مهتم أيضا بإجراء محادثات مع روسيا حول قضايا تتجاوز تسوية النزاع في أوكرانيا.