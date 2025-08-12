العالم اليوم - عون: في محاربة الفساد.. لا خيمة فوق رأس أحد

انتم الان تتابعون خبر عون: في محاربة الفساد.. لا خيمة فوق رأس أحد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 11:04 مساءً - أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون أن بلاده تعمل على "بناء الثقة بين الشعب اللبناني والدولة، كما بين الدولة والخارج، بهدف وضع الدولة على السكة الصحيحة"، مشددًا على أن "في محاربة الفساد لا خيمة فوق رأس أحد، لقد سقطت كل المحرمات في هذا السياق والقرار اتخذ".

وقال عون في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، إن العمل جارٍ على "الإصلاح الاقتصادي وصولًا إلى محاربة الفساد، وتوطيد استقلالية القضاء، والإصلاح المصرفي، ورفع السرية المصرفية"، لافتًا إلى أن "التحديات الراهنة في المنطقة لا تواجه إلا بوحدتنا شئنا ذلك أم أبينا، والاستنجاد بالخارج ضد الآخر في الداخل أمر غير مقبول وأضر بالوطن، وعلينا أن نتعلم من تجارب الماضي ونستخلص عبره".

وأضاف: "لقد اتخذنا قرارنا وهو الذهاب نحو الدولة وحدها، ونحن ماضون في تنفيذ هذا القرار"، داعيًا إلى "عدم إضاعة الفرص المتوافرة راهنًا والاستفادة من الثقة العربية والدولية بلبنان والتي تجددت خلال الأشهر الماضية".