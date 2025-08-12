نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض يتحدث عن هدف اللقاء بين ترامب وبوتين في ألاسكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن الرئيس دونالد ترامب يعتزم خلال لقائه بنظيره فلاديمير بوتين في ألاسكا، التوصل إلى فهم أوضح لموقف روسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا.

كما أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن الرئيس ترامب يأمل عقد قمة ثلاثية مع الرئيس بوتين وفلاديمير زيلينسكي في المستقبل.

وأوضحت: "الهدف من هذا الاجتماع [بين ترامب وبوتين في ألاسكا الجمعة المقبلة] بالنسبة للرئيس يتمثل في التوصل إلى فهم أفضل لكيفية إنهاء هذه الحرب.. إنه يأمل أن يتم عقد اجتماع ثلاثي يجمع الزعماء الثلاثة في المستقبل لإنهاء هذا النزاع".

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يعقد لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي يوم الجمعة 15 أغسطس بمدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا.

وقالت ليفيت: "سيغادر الرئيس ترامب صباح الجمعة متجها عبر البلاد إلى أنكوريج بولاية ألاسكا لإجراء محادثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن واشنطن تعتبر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقبلة إلى ولاية ألاسكا شرفا لها.

يذكر أن الكرملين والبيت الأبيض كانا قد أعلنا سابقا عن عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا يوم 15 أغسطس، دون الإفصاح عن الموقع الدقيق للقاء داخل الولاية من أي من موسكو أو واشنطن.