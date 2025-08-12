نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير فرنسي يكشف مفاجأة بشأن خلاف حلايب وشلاتين بين مصر والسودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير فرنسي عن تطورات مفاجئة في النزاع الحدودي المزمن بين مصر والسودان حول مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، معلنًا أن السودان أقر رسميًا بسيادة مصر على هذه المنطقة الاستراتيجية.

ونقل موقع reseauinternational الفرنسي عن مصدر مطلع أن المحادثات الجارية بين السعودية والسودان لترسيم الحدود البحرية لن تمس مصالح مصر، حيث ستؤثر على توزيع الجرف القاري والموارد الطبيعية والسيطرة على ممرات الملاحة في البحر الأحمر.

ومثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، الواقع على الحدود المصرية السودانية على ساحل البحر الأحمر، يمتد بمساحة نحو 20،500 كيلومتر مربع ويضم ثلاث بلدات رئيسية (حلايب، شلاتين، وأبو رماد) وتعد المنطقة ذات أهمية استراتيجية لأسباب جغرافية واقتصادية، حيث تحتوي على موارد طبيعية مثل خامات المنغنيز والفوسفات، وتتمتع بموقع حيوي على طرق الشحن في البحر الأحمر.

وأوضح التقرير أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفق مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان خلال لقاء سابق على أن المثلث يقع ضمن الحدود المصرية.

وأشار التقرير إلى أنه في خطوة لافتة أرسل مجلس السيادة السوداني في 11 مايو الماضي خطابا إلى مفوضية الحدود الوطنية يطالب باعتماد خريطة تؤكد انتماء المثلث لمصر خلال مفاوضات ترسيم الحدود مع السعودية، وهو قرار ينهي نزاعا استمر عقودا.

ويأتي هذا التطور في ظل تأكيد مصر على سيادتها الكاملة على المنطقة، التي تخضع لسيطرتها العسكرية منذ منتصف التسعينيات بعد محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 1995، والتي ألقي باللوم فيها على السودان.

وتعد المنطقة ذات أهمية استراتيجية لكلا البلدين بفضل مواردها الطبيعية الغنية وموقعها الحيوي على البحر الأحمر، مما يجعل هذا التقرير خطوة دبلوماسية كبيرة قد تعيد رسم العلاقات المصرية السودانية.