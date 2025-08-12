نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤولون بريطانيون ينصحون زعماء أوروبا بالصمت قبل لقاء بوتين وترامب تجنبا لغضب الرئيس الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نصح مسؤولون بريطانيون السياسيين في الاتحاد الأوروبي بالتريث وعدم التصريح بأي مطالب قبل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا خوفا من إغضاب الأخير.

وذكرت صحيفة "التلغراف": "حث مسؤولون بريطانيون قادة الاتحاد الأوروبي على إنهاء "النقاش العام غير المجدي" قبل محادثات السلام بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين".

وأدان مصدر الصحيفة "التعليقات السلبية المستمرة" الصادرة عن الأوروبيين حول موضوع القمة القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من تصرفات الأوروبيين "قد تثير غضب الولايات المتحدة وترامب شخصيًا إذا استمروا في وضع الشروط ورسم الخطوط الحمراء".

واستشهد المقال بأمثلة من تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتش والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ومسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وفي المقابل، وكما ذكرت صحيفة "التلغراف"، لم يُصرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر علنا، على سبيل المثال، بضرورة دعوة فلاديمير زيلينسكي إلى القمة في ألاسكا. حيث ركز ستارمر على محادثات هاتفية مع قادة الدول الأخرى لإطلاعهم على موقف لندن.