نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العدل الأمريكية تتهم جامعة جورج واشنطن بتجاهل مشاكل معاداة السامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهمت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء جامعة جورج واشنطن الواقعة في العاصمة واشنطن بتجاهل مشكلة معاداة السامية داخل الحرم الجامعي.

وجاء في بيان لوزارة العدل: "حددت وزارة العدل الأمريكية جامعة جورج واشنطن كمخالفة للقانون الفيدرالي لحقوق المدنيين بسبب تقاعسها عن التصدي لبيئة تعليمية معادية للطلاب والأساتذة اليهود والأمريكيين الإسرائيليين وكذلك الإسرائيليين".

وأضافت الوزارة أنها ستسعى بالتعاون مع الجامعة لتصحيح انتهاكات الحقوق المدنية على الفور.

وكان البيت الأبيض قد طالب سابقًا الجامعات الأمريكية بضمان حماية الطلاب من أصل يهودي، مهددا بخفض التمويل.

وتأتي المظاهرات المناهضة لإسرائيل في الجامعات الأمريكية في ظل تصاعد النزاع في الشرق الأوسط إثر الحرب الإسرائيلية الدموية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.