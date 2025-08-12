نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد من قيادات حماس برئاسة خليل الحية يصل القاهرة لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل وفد من قيادات حركة حماس، برئاسة القيادي خليل الحية، مساء اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، إلى القاهرة لبحث تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك حسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر مطلعة.

وتأتي هذه الزيارة بعد فترة جمود شهدتها عملية التفاوض بين الأطراف المعنية.

تحركات مصرية لاستئناف التفاوض

أوضحت المصادر أن القاهرة تسعى إلى إحياء المفاوضات ودفعها نحو التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار، في ظل استمرار التوتر الميداني. كما تعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة من أجل تجاوز الخلافات التي عطلت التقدم نحو الهدنة.

جهود موازية لإدخال المساعدات

أكدت المصادر أن الجهود المصرية لا تقتصر على المسار السياسي فقط، بل تشمل أيضًا تنسيق عمليات إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، لتخفيف المعاناة عن المدنيين في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.