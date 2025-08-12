نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة في غزة: 227 شهيدًا جراء المجاعة وسوء التغذية بينهم 103 أطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، عن ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 227 شهيدًا، بينهم 103 أطفال، وسط ظروف إنسانية وصحية متدهورة بفعل الحصار المستمر ونقص الإمدادات الغذائية والطبية.

تحذير من كارثة إنسانية

وأكدت الوزارة أن الوضع الصحي يمر بمرحلة حرجة وخطيرة، محذرة من احتمالية ارتفاع أعداد الضحايا في ظل استمرار انعدام الأمن الغذائي وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان، مشيرة إلى أن الجهود الدولية الحالية لم تفلح بعد في تلبية الحد الأدنى من احتياجات القطاع.