أستراليا ونيوزيلندا تنضمان إلى عازمي الاعتراف بفلسطين

سيدني ـ ويلينجتون ـ وكالات: أعلن رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيزي أن بلاده ستعترف رسميًّا بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في سبتمبر المقبل.

وقال ألبانيزي في كلمة أمام البرلمان الاسترالي عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على التزام استراليا بحل الدولتين، واعترافًا بحق الشَّعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأكد على أن الاعتراف لن يقتصر على الجانب الرمزي، بل يستهدف الإسهام في دفع عملية السلام قدمًا في منطقة الشرق الأوسط.

كما أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز عن عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال بيترز إن حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ستتخذ قرارًا رسميًّا في سبتمبر المقبل، وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة بنيويورك.

وأعلنت عدة دول، منها فرنسا وبريطانيا وكندا، في الأسابيع القليلة الماضية عزمها على الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.