باكستان: مقتل ثلاثة مسلحين

راولبندي (باكستان ) ـ د.ب.أ: قالت الدائرة الإعلامية للجيش الباكستاني إن القوات الأمنية الباكستانية تمكنت من قتل ثلاثة مسلحين ممن وصفتهم بـ»الخوارج» خلال عملية تطهير في منطقة سامبازا العامة بمقاطعة زهوب في بلوشستان. ونقلت وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان الباكستانية عن بيان صحفي صدر أمس إنه: «عقب الاشتباكات الناجحة للقوات الأمنية في منطقة سامبازا العامة بمقاطعة زهوب في الفترة من 7 إلى 9 أغسطس الجاري، والتي تم خلالها القضاء على سبعة وأربعين من الخوارج، في ليلة 10/‏11 أغسطس الجاري، تم تنفيذ عملية تطهير في المناطق المحيطة بسامبازا على طول الحدود الباكستانية الأفغانية».

