عشرات الشهداء والجرحى فـي استمرار المجازر بغزة .. والاحتلال يمعن فـي استهداف الصحافة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

ارتقى عشرات الشهداء والجرحى في تواصل المجازر التي ينفذها الاحتلال «الإسرائيلي» في إطار حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها في غزَّة ممعنا أيضًا في استهداف الصحافة التي توثق جرائمه بحق الإنسانية.

وأكدت مصادر في مستشفيات غزَّة، استشهاد 11 بنيران جيش الاحتلال وغاراته في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر أمس ـ وحتى إعداد الخبر.

واستشهد فلسطيني ليلتحق بأخيه باستهداف الاحتلال خيمتهم في مواصي خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال حييّ الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزَّة.

وأفاد مستشفى العودة ـ النصيرات أنه استقبل خلال 24 ساعة 5 شهداء من بينهم طفل و26 إصابة من بينها 24 ذكور و2 إناث، وذلك جراء استهداف تجمعات عند نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزَّة، والاستهدافات التي طالت مناطق وسط القطاع، وقد جرى تحويل 7 إصابات إلى مستشفى الأقصى لاستكمال تلقي العلاج.

وارتقى 7 شهداء في استهداف مسيّرة للاحتلال فجر أمس منزلًا في مدينة خانيونس.

واستشهد 3 بعدما قصفت طائرات الاحتلال فجر أمس خيمة تؤوي نازحين في شارع اللبابيدي بمدينة غزَّة.

وبالتزامن نفذت الطائرات «الإسرائيلية» أحزمة نارية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزَّة، مما أسفر عن مصابين معظمهم أطفال، كما شنت غارات على المناطق الشرقية للمدينة.

ونسف جيش الاحتلال «الإسرائيلي» مباني سكنية شرق مدينة غزَّة، فيما فجر روبوتًا مفخخًا في حي التفاح شمال شرق المدينة.

وشن الطيران المروحي «الإسرائيلي» غارة على شقة سكنية في برج الأهرام في مُخيَّم النصيرات وسط قطاع غزَّة.

واستشهد قبيل منتصف الليلة قبل الماضية سبعة بينهم أربعة صحفيين، جراء قصف للاحتلال «الإسرائيلي» غرب مدينة غزَّة.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الاحتلال استهدف بشكل مباشر خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزَّة، ما أدى لاستشهاد سبعة بينهم الزملاء الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع، مراسلي قناة الجزيرة الفضائية، والمصورين الصحفيين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، وسائق الطاقم، إضافة إلى إصابة الصحفي محمد صبح.

وكان جيش الاحتلال قد شن حملة تحريض واسعة النطاق على الصحفيين في غزَّة، وتحديدًا أنس الشريف، علمًا أن عشرات الصحفيين استشهدوا خلال الحرب «الإسرائيلية» على غزَّة. وبذلك يرتفع عدد الشهداء من الصحفيين على يد الاحتلال إلى 237 شهيدًا بحسب المكتب الاعلامي الحكومي في غزَّة.

والأحد، استشهد 52 بينهم 26 من المجوّعين الباحثين عن طعام، في قصف «إسرائيلي» استهدف مناطق متفرقة في القطاع.

يأتي ذلك فيما أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة عطارة شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منطقة «جبل الخربة» عند مدخل البلدة، ترافقهم جرافة وشرعوا بشق طريق ترابية للمنطقة، ونصبوا خيامًا في المكان.