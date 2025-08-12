مع تآكل الشرعية الدولية .. الاحتلال يقدم خلال أسبوعين خطة بـ250 ألف جندي للسيطرة على غزة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج: يتوقع أن يقدم جيش الاحتلال إلى القيادة السياسية خلال أسبوعين خطته للسيطرة على قطاع غزة، وهي عملية عسكرية واسعة النطاق تركز على مدينة غزة والمخيمات في المنطقة الوسطى. ويُشير تقييم المؤسسة العسكرية الى أن الشرعية الدولية لعملية واسعة النطاق قد تآكلت في الأسابيع الأخيرة، باستثناء دعم الولايات المتحدة. ووفقًا للخطة التي يجري صياغتها، من المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى تعبئة ما يصل إلى 250 ألف جندي احتياطي، وهي خطوة، تقول القناة 12 الإسرائيلية ستسمح للجيش بعملية مطولة في المدينة. وفي الوقت نفسه، سيتم حصار مدينة غزة بالكامل، بهدف عزل المدينة عن محيطها. إلى جانب التحركات العسكرية، سيتم إنشاء مساحات محمية للسكان، و12 محطة توزيع طعام مركزية لتوزيع المساعدات تحت إشراف إسرائيلي. في المرحلة التالية، سيبدأ إخلاء السكان من مدينة غزة، بعد ذلك، ستبدأ عملية السيطرة على المدينة نفسها، وربما توسيع نطاق العملية لتشمل مناطق المخيمات المركزية.حسب تقرير القناة الإسرائيلية.

