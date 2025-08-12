العالم اليوم - تشيلي.. العثور على متحجرة حيوان ثديي صغير من زمن الديناصورات

انتم الان تتابعون خبر تشيلي.. العثور على متحجرة حيوان ثديي صغير من زمن الديناصورات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 10:20 صباحاً - اكتشف باحثون في باتاغونيا متحجرة حيوان ثديي صغير بحجم الفأر، عاش جنبا إلى جنب مع الديناصورات، ولم يكن معروفا سابقا لدى علماء الإحاثة.

ووَرَدَ الإعلان عن هذا الاكتشاف الأسبوع الماضي، في مقال نُشر في مجلة "بروسيدينغز أوف ذي رويال سوسايتي بي" العلمية البريطانية.

وكان حيوان "يوثيريوم بريسور" يَزِن ما بين 30 و40 غراما، وعاش خلال العصر الطباشيري، أي قبل نحو 74 مليون عام، وهو أصغر حيوان ثديي اكتُشِف على الإطلاق في هذه المنطقة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وأوضح رئيس فريق العلماء التابع لجامعة تشيلي ومركز "ميلينيوم نيوكليوس" التشيلي للأبحاث هانز بوشل لوكالة فرانس برس أن المتحجرة عبارة عن "قطعة صغيرة من الفك مع ضرس وتاج وجذر ضرسين آخرين".

وعثر الباحثون على هذه المتحجرة في وادي ريو دي لاس تشيناس، وهو نهر يقع في منطقة ماغالانيس جنوب تشيلي، على بُعد نحو 3 آلاف كيلومتر جنوبي العاصمة سانتياغو.

وكان "يوثيريوم بريسور"، بحسب مكتشفيه، حيوانا ثدييا قادرا على وَضْعِ البيض، على غرار خلد الماء راهنا، وعلى حَمْلِ صغاره في جراب مثل الكنغر أو الأبوسوم.

ويدلّ شكل أسنانه إلى أن نظامه الغذائي كان يتكون من أطعمة نباتية صلبة نسبيا.

ومثل الديناصورات التي عاشت في الفترة نفسها، انقرض هذا الحيوان الثديي الصغير في نهاية العصر الطباشيري، قبل قرابة 66 مليون سنة.