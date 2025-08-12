العالم اليوم - صحيفة: أوكرانيا مستعدة للتنازل عن أراضٍ تسيطر عليها روسيا

انتم الان تتابعون خبر صحيفة: أوكرانيا مستعدة للتنازل عن أراضٍ تسيطر عليها روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 07:20 صباحاً - ووفقا لصحيفة التلغراف البريطانية، فقد أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القادة الأوروبيين بضرورة رفض أي تسوية يقترحها دونالد ترامب، والتي تتخلى فيها أوكرانيا عن المزيد من الأراضي، ولكن مع إمكانية السماح لروسيا بالاحتفاظ ببعض الأراضي التي استولت عليها.

وهذا يعني تجميد خط المواجهة كما هو، ومنح روسيا السيطرة الفعلية على الأراضي التي تحتلها في مقاطعات لوغانسك، ودونيتسك، وزابوريجيا، وخيرسون، وشبه جزيرة القرم.

ويأتي تخفيف الموقف التفاوضي قبيل محادثات بين ترامب وفلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، وفقا لما ذكرته صحيفة التلغراف.

وقال مسؤول غربي، واصفا عطلة نهاية أسبوع محمومة من الدبلوماسية بين كييف وحلفائها: "لا يمكن ربط الخطة إلا بالمواقف الحالية للجيشين".

قلق غربي من مفاوضات ترامب وبوتين

في الأثناء، يتزايد قلق أوكرانيا وأوروبا من إمكانية أن يتفاوض الرئيسان ترامب وبوتين على إنهاء الحرب الدائرة منذ فترة طويلة.

فقد قال رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، يوم الاثنين: "لديّ مخاوف كثيرة وآمال كبيرة"، مضيفا أن المسؤولين الأميركيين تعهّدوا بالتشاور مع القادة الأوروبيين قبل المحادثات المباشرة بين ترامب وبوتين.

وكان من أبرز المخاوف الأوروبية خطة السلام المزعومة التي أقرّتها موسكو، والتي تضمنت تجميد خطوط المواجهة في جنوب شرقي أوكرانيا إذا وافقت كييف على الانسحاب من مناطق دونيتسك ولوغانسك التي تسيطر عليها.

المطلوب: استسلام كامل

ويقول دبلوماسيون أوروبيون إنه لم يطرأ أي تغيير يُذكر على أهداف بوتين الحربية الشاملة، والتي تسعى إلى الإطاحة بالحكومة الأوكرانية ذات التوجه الغربي واستبدالها بوكيل موالٍ لموسكو.

لا تزال روسيا تسعى إلى "الاستسلام الكامل" لكييف، بما في ذلك عرقلة أي احتمال لانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" ونزع سلاحها، وفقًا لتقرير صادر عن معهد دراسات الحرب، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن.

وكان زيلينسكي صرح، مساء الاثنين، بأنه لا توجد أي مؤشرات على استعداد روسيا لإنهاء الحرب رغم محادثات السلام الوشيكة.

وأوضح مستشهدا بتقرير صادر عن الاستخبارات الأوكرانية: "على العكس، إنهم يحركون قواتهم وقواتهم بطريقة تُمكّنهم من شنّ عمليات هجومية جديدة".

أراض أوكرانية على الطاولة

أبلغ زيلينسكي القادة الأوروبيين أن الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا قد تكون مطروحة على طاولة محادثات السلام.

ومع أن أوكرانيا تبدو راضية عن التنازل عن بعض الأراضي، إلا أنها لن توافق إلا على تسوية سلمية توفر ضمانات أمنية قوية في شكل توريد أسلحة وفتح الطريق أمام انضمامها إلى حلف الناتو.

اختارت العواصم الأوروبية دعم رؤية كييف لأي تبادل للأراضي في محاولة لإقناع ترامب بوجود ثقل دبلوماسي وراء خط أحمر واحد "أوكرانيا وأوروبا" يرفض التنازل عن الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.

قال المسؤول الغربي: "يدرك الأوروبيون الآن دورهم كداعمين لأوكرانيا في المفاوضات الدبلوماسية.. إنها دفعة معنوية، كما أنها تُعزز المواقف الدبلوماسية لأوكرانيا حتى لا تشعر بالوحدة".، وفقا للصحيفة البريطانية.

وقال تاسك في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "بالنسبة لبولندا وشركائنا، من الواضح أن حدود الدولة لا يمكن تغييرها بالقوة.. يجب ألا تعود حرب روسيا مع أوكرانيا بالنفع على المعتدي"، بحسب ما نقلت التلغراف.

وأصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الألماني فريدريش ميرتس بيانات مماثلة خلال عطلة نهاية الأسبوع دعماً اتباع نهج متشدد تجاه التنازلات الإقليمية.

وأكد بيان مشترك صادر عن قادة المفوضية الأوروبية وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وبولندا وفنلندا أن "خط الاتصال الحالي يجب أن يكون نقطة انطلاق للمفاوضات".

ومن المتوقع أن يُجري القادة الأوروبيون محادثات مع ترامب يوم الأربعاء لعرض وجهة نظرهم عليه. ويوم الاثنين، صرّح ترامب بأنه سيحاول استعادة بعض الأراضي لأوكرانيا خلال لقائه مع بوتين في ألاسكا.

التنازل عن أراض

وقال ترامب إنه سيكون هناك "بعض التبادلات، وبعض التغييرات في الأراضي"، مضيفًا: "لقد احتلت روسيا جزءا كبيرا من أوكرانيا. سنحاول استعادة بعض تلك الأراضي لأوكرانيا".

وأعلن الرئيس الأميركي يوم الجمعة أنه سيُعقد "اجتماع جس النبض" يهدف إلى حث روسيا على وقف الحرب. وأضاف: "سنعقد اجتماعًا مع فلاديمير بوتين، وفي نهاية ذلك الاجتماع، ربما خلال الدقيقتين الأوليين، سأعرف بالضبط ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق أم لا، لأن هذا ما أفعله. أنا من يُبرم الصفقات".

وقال ترامب إنه قد يتصل بزيلينسكي أولًا "من باب الاحترام"، ثم بالزعماء الأوروبيين بعد الاجتماع مع بوتين.

لا شيء من هذا يستثني رئيس أوكرانيا من اتخاذ القرار الصعب بالتنازل عن الأراضي التي كانت بالفعل في أيدي القوات الروسية.

يعتقد المسؤولون الأوروبيون أن زيلينسكي يتمتع بمساحة مناورة مع عدد متزايد من الناخبين الذين سيقبلون التنازل عن الأراضي لموسكو ثمنًا لإنهاء الحرب.

لا تستطيع كييف تحمّل التنازل عن المزيد من الأراضي، وخاصةً في منطقة دونيتسك الشرقية، لأن ذلك سيسمح لقوات موسكو بتجاوز التحصينات التي شُيّدت منذ حرب دونباس الأولى عام 2014.

زيلينسكي بين التنازل وقتل الجميع

سيُضطر الرئيس الأوكراني أيضا إلى القيام بمناورة، إذ سيُمنع بموجب دستور بلاده من التنازل عن الأراضي دون استفتاء شعبي.

وانتقد ترامب نظيره الأوكراني لرفضه التنازلات، قائلاً يوم الاثنين: "لقد انزعجت قليلا من قول زيلينسكي: 'حسنا، عليّ الحصول على موافقة دستورية'. أعني، لديه موافقة على خوض الحرب وقتل الجميع، لكنه يحتاج إلى موافقة لإجراء تبادل للأراضي؟"

وصف مارك روته، الأمين العام للناتو، القرار بأنه تحد "لكيفية التعامل مع الوضع الراهن المتمثل في سيطرة الروس، في الوقت الحالي، على أراض أوكرانية".

وقال لشبكة سي بي إس: "من المهم للغاية هنا أنه عندما يتعلق الأمر بالاستيلاء على الأراضي الأوكرانية، قد يكون هناك واقع يُشير إلى أنهم يفعلون ذلك، ولكن لا يمكننا أبدًا قبول ذلك من الناحية القانونية، أو ما يُسمى بالمعنى القانوني".

وأضاف "يجب أن يكون جزء من أوكرانيا مطروحًا على الطاولة، وأن أي نقاش مُقبل من هناك سيكون مع الأوكرانيين الذين يقررون ما يريدون فعله من حيث الشروط".

قلق من مفاوضات بوتين وترامب

عندما سيطرت قوات أوكرانية على مناطق في مقاطعة كورسك الروسية، طرح زيلينسكي فكرة تبادل الأراضي، لكن قوات موسكو تمكنت من كسر سيطرة كييف على المنطقة الحدودية، منهيةً بذلك ورقة المساومة هذه.

كما أقرّ زيلينسكي سابقا بافتقار قواته المسلحة للقدرات اللازمة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها موسكو، ولكن بعد أي تسوية، يمكن لكييف استخدام الوسائل الدبلوماسية لاستعادة سيطرتها على تلك الأراضي.

وتحتل روسيا حاليا حوالي 20% من أراضي أوكرانيا، وفقا لما هو متفق عليه بموجب حدود كييف المعترف بها دوليا لعام 1991.

هل يتم فرض اتفاق؟

في مكالمة هاتفية يوم الاثنين، رحّب كير ستارمر ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بجهود السلام، لكنهما حذّرا من "فرض" أي اتفاق على أوكرانيا.

وقال متحدث باسم داونينغ ستريت: "ناقشا دعمهما الثابت لأوكرانيا والعمل المستمر لوقف أعمال القتل وإنهاء حرب روسيا العدوانية. وأكد الزعيمان أن مستقبل أوكرانيا يجب أن يكون مستقبلًا للحرية والسيادة وتقرير المصير".

وأضاف "رحبا بالجهود الدولية المستمرة، بقيادة الرئيس ترامب، لإحلال السلام، واتفقا على أن هذا السلام يجب أن يُبنى مع أوكرانيا، لا أن يُفرض عليها. واتفق الزعيمان على مواصلة العمل الوثيق مع الرئيسين ترامب وزيلينسكي خلال الأيام المقبلة، وعلى البقاء على اتصال".