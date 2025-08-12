عاجل- إطلاق نار دموي في تكساس يسفر عن مقتل 3 والشرطة تلقي القبض على المنفذ

أحمد جودة - القاهرة - إطلاق نار دموي في تكساس يسفر عن مقتل 3 والشرطة تلقي القبض على المنفذ

شهدت ولاية تكساس الأمريكية اليوم، حادث إطلاق نار مروع في موقف سيارات، أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.

وأشارت التقارير إلى أن قوات الشرطة تمكنت من السيطرة على الموقف والقبض على المشتبه به في موقع الحادث، فيما لم تكشف السلطات بعد عن دوافع الجريمة أو هوية الضحايا.

وتشهد الولايات المتحدة من حين لآخر حوادث إطلاق نار دامية، ما يثير الجدل مجددًا حول قوانين حيازة السلاح وضرورة تشديد الإجراءات للحد من هذه الجرائم.