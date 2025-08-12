العالم اليوم - الإمارات تعزي وتتضامن مع لبنان بعد انفجار بمعسكر في صور

انتم الان تتابعون خبر الإمارات تعزي وتتضامن مع لبنان بعد انفجار بمعسكر في صور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 04:32 صباحاً - عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع لبنان في ضحايا انفجار وقع داخل منشأة تابعة للجيش اللبناني في قضاء صور جنوبي البلاد، أثناء أداء مهامهم، ما تسبب في مقتل وإصابة عدد من العسكريين.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية ، في بيان عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، ولحكومة لبنان وشعبها الشقيق، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

